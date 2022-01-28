В Одессе возле Привоза внезапно умер мужчина посреди тротуара. Это произошло 27 января на улице Пантелеймоновской, сообщают в
Причина смерти мужчины пока неизвестна, на месте работала следственно-оперативная группа.
Очевидцы говорят, что мужчина мог замерзнуть, так как был без определенного места жительства.
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«Снова труп бездомного на Привозе, не дожил бедняга до весны…», - говорится в публикации.
Отметим, что в Одессе открыты четыре пункта обогрева, один из них находится на Куликовом поле.
Под публикацией одесситы активно комментируют происходящее. Некоторые недоумевают, как можно в 21 веке умереть от холода, другие считают, что они сами виноваты.
«Ужас люди подыхают, как мухи»,
«Вот родился человек учился, может и дети есть и жена есть. А так окончил просто как бомж на улице, будто и не жил в этом мире»,
«Жаль людей, в такой мороз спят, укрываясь картоном»,
«Жалко человека, помереть от холода в 21 веке...стыдно нам должно быть, не по-человечески как-то все...»,
«Нет не жалко, у нас есть и пункты обогрева и столовая для малоимущих и волонтёры и самое главное РАБОТА. Вы их жалеете, так возьмите к себе домой, отмойте, одеяло дайте. Я уверенна у каждого в шкафу найдётся ненужный свитер»,
«Либо он сам все проспал, либо жизнь была не справедлива с ним»,- пишут в сети.
Видео можно просмотреть
Напомним, что в Одессе обнаружили тело человека, оно лежало на пляже, очевидцы успели заснять всё на видео
А еще Politeka писала, в Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.