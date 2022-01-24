Так, рано утром 24 января на на пляже в районе «Дельфина» прохожие увидели труп. Кадры с места происшествия показал местный
На видео видно, что мужчине на вид около 55-65 лет. Он был полностью одет. Одежда была сухой, что свидетельствует о том, что мужчина не утонул.
На место были замечены медики скорой помощи и сотрудники спасательно-водолазной службы.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Трагедия разыгралась прямо под окнами украинской больницы, фото и подробности: "Достал оружие и...."
Хименес-Браво повеселил неудачными дублями на съемках "Мастер Шеф" с Мартыновской и Ярославским: видео
"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии
Экс-"Холостяк" Заливако запечатлел Анну Богдан в постели: "Первый день совместной жизни"
От чего наступила смерть – пока неизвестно.
Правоохранители пытаются установит личность мужчины, так как при себе у него не было никаких документов.
В полиции инцидент не комментируют.
Ранее мы писали, одесситы стали свидетелями смерти мужчины прямо на улице, они вызвали бригаду медиков, но те не смогли ничем помочь. Это произошло в районе 7-й станции Большого Фонтана.
Напомним, что жизнь женщины оборвалась при странных обстоятельствах в Одессе, кадры: Лежала на лавке
А еще Politeka писала, в Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.