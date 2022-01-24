Тело неизвестного мужчины обнаружили на территории одесского пляжа, при себе погибший не имел документов.

Так, рано утром 24 января на на пляже в районе «Дельфина» прохожие увидели труп. Кадры с места происшествия показал местный телеграм-канал «Х. Одесса».

На видео видно, что мужчине на вид около 55-65 лет. Он был полностью одет. Одежда была сухой, что свидетельствует о том, что мужчина не утонул.

На место были замечены медики скорой помощи и сотрудники спасательно-водолазной службы.

От чего наступила смерть – пока неизвестно.

Правоохранители пытаются установит личность мужчины, так как при себе у него не было никаких документов.

В полиции инцидент не комментируют.



Ранее мы писали, одесситы стали свидетелями смерти мужчины прямо на улице, они вызвали бригаду медиков, но те не смогли ничем помочь. Это произошло в районе 7-й станции Большого Фонтана.

Напомним, что жизнь женщины оборвалась при странных обстоятельствах в Одессе, кадры: Лежала на лавке

А еще Politeka писала, в Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.