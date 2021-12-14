В Одессе обнаружили тело женщины, которая умерла при загадочных обстоятельствах, ее личность и обстоятельства смерти выясняют полицейские.

Случайные прохожие наткнулись на женский труп, который лежал прямо на лавке в микрорайне Чересушки в Одессе. Об этом пишет издание « УСИ ».

Жуткую находку обнаружили утром 14 декабря, на улице Героев Крут.

Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов, а также бригада медиков.

По предварительной информации, женщина была бездомной, на вид ей около 45-50 лет.

От чего наступила смерть – пока неизвестно.

Ранее мы писали, одесситы стали свидетелями смерти мужчины прямо на улице, они вызвали бригаду медиков, но те не смогли ничем помочь.

Это произошло в пятницу, 10 декабря в первой половине дня в районе 7-й станции Большого Фонтана.

Напомним, обгоревшее тело начальника службы безопасности найдено в авто

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