Случайные прохожие наткнулись на женский труп, который лежал прямо на лавке в микрорайне Чересушки в Одессе. Об этом пишет издание «
Жуткую находку обнаружили утром 14 декабря, на улице Героев Крут.
Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов, а также бригада медиков.
По предварительной информации, женщина была бездомной, на вид ей около 45-50 лет.
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От чего наступила смерть – пока неизвестно.
Ранее мы писали, одесситы стали свидетелями смерти мужчины прямо на улице, они вызвали бригаду медиков, но те не смогли ничем помочь.
Это произошло в пятницу, 10 декабря в первой половине дня в районе 7-й станции Большого Фонтана.
Напомним, обгоревшее тело начальника службы безопасности найдено в авто
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