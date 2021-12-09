В Одесской области обнаружили тело молодого парня без признаков жизни, его личность и обстоятельства смерти выясняют полицейские.

Об этом сообщают в Telegram-канале «Одесса-Инфо».

Так, 8 декабря, в парке поселка Великодолинское дети увидели человека, который лежал без движения на земле. Они вызвали бригаду скорой помощи.

По прибытию на место медики лишь констатировали смерть. На внешний вид погибшему приблизительно 20 лет. У трупа были открытые глаза и расширенные зрачки.

На затылочной части головы были обнаружены небольшие следы запекшейся крови.

Окончательные выводы по причинам смерти будут сделаны во время расследования, которое проведут представители правоохранительных органов.

В пресс-службе полиции Одесской области подтвердили информацию о трупе. Копы уже завели уголовное производство по статье 115 (с пометкой «природная смерть»).

Личность погибшего парня пока не установлена.

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