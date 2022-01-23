На железнодорожных путях в Одессе неизвестный мужчина внезапно бросился под колеса товарняка, спасти его не удалось.
Как сообщили в
Машинист грузового поезда увидел, как мужчина внезапно кинулся под колеса грузового поезда. Он подал звуковой сигнал и применил эстренное торможение, однако избежать наезда на человека не смог.
Потерпевший получил тяжелые травмы и погиб прямо на рельсах.
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Вскоре к месту трагедии съехались медики и полицейские.
Личность покойного пока не установили как и полные обстоятельства, при которых произошла трагедия.
На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
Еще одна трагедя произошла в этот же день в селе Буялик Березовского района. Там пожилая женщина переходила пути в неустановленном месте и погибла под колесами товарного поезда.
Напомним, что поезд с пассажирами сошел с рельсов, в результате масштабного ЧП есть жертвы и десятки раненых
А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником под Одессой