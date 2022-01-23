В Одессе произошла очередная трагедия на железнодорожном полотне, самоубийца кинулся под поезд.

На железнодорожных путях в Одессе неизвестный мужчина внезапно бросился под колеса товарняка, спасти его не удалось.

Как сообщили в пресс-службе Одесской области, трагический инцидент случился вечером 22 января вблизи железнодорожной станции Одесса-Застава I.

Машинист грузового поезда увидел, как мужчина внезапно кинулся под колеса грузового поезда. Он подал звуковой сигнал и применил эстренное торможение, однако избежать наезда на человека не смог.

Потерпевший получил тяжелые травмы и погиб прямо на рельсах.

Вскоре к месту трагедии съехались медики и полицейские.

Личность покойного пока не установили как и полные обстоятельства, при которых произошла трагедия.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Еще одна трагедя произошла в этот же день в селе Буялик Березовского района. Там пожилая женщина переходила пути в неустановленном месте и погибла под колесами товарного поезда.

Напомним, что поезд с пассажирами сошел с рельсов, в результате масштабного ЧП есть жертвы и десятки раненых

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