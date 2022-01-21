Вблизи Одессы неизвестный мужчина угодил под колеса поезда, когда пересекал железнодорожные пути.
Как пишет Politeka.net, жуткое происшествие случилось 21 января возле Клеверного моста. Кадры показали в
Сообщается, что поезд насмерть сбил мужчину. В момент трагедии он переходил дорогу через железнодорожную колею.
На теле погибшего имеются множественные травмы. Уже на месте присутствуют медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.
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Для установления причин и обстоятельств происшествия ждут прибытия полиции.
Ранее мы писали, на железной дороге в Одесской области под колесами поезда погиб 50-летний стрелочник, машинист говорит, что не заметил его.
Также мы писали, в Одессе 13-летняя девочка попала под колеса поезда на станции "Депо" в Суворовском районе города. Она погибла мгновенно от полученных ранений.
Напомним, что поезд столкнулся с грузовиком на переезде: кадры с места происшествия
А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой