В Одессе произошла очередная трагедия на железнодорожном полотне.

Вблизи Одессы неизвестный мужчина угодил под колеса поезда, когда пересекал железнодорожные пути.

Как пишет Politeka.net, жуткое происшествие случилось 21 января возле Клеверного моста. Кадры показали в Telegram-канале «Х. Одесса».

Сообщается, что поезд насмерть сбил мужчину. В момент трагедии он переходил дорогу через железнодорожную колею.

На теле погибшего имеются множественные травмы. Уже на месте присутствуют медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.

Для установления причин и обстоятельств происшествия ждут прибытия полиции.

Ранее мы писали, на железной дороге в Одесской области под колесами поезда погиб 50-летний стрелочник, машинист говорит, что не заметил его.

Также мы писали, в Одессе 13-летняя девочка попала под колеса поезда на станции "Депо" в Суворовском районе города. Она погибла мгновенно от полученных ранений.

Напомним, что поезд столкнулся с грузовиком на переезде: кадры с места происшествия

А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой