Происшествие случилось на железнодорожном переезде во вторник, 18 января, сообщает
Водитель грузовика, проигнорировав предупредительные сигналы, которые запрещали движение автотранспорта и выехал на переезд. Машинист, увидев фуру, применил экстренное торможение. В результате столкновения водитель грузового автомобиля получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в карете скорой помощи в местную больницу. Также в результате ДТП поврежден тепловоз.
В ведомстве подчеркнули, что из-за аварии пассажирский поезд № 141 был задержан на три часа.
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