С неприятной проблемой столкнулись сразу несколько пассажиров поезда Укрзализныци. Кадры показали в телеграм-канале Новини.LIVE Odesa.

Мужчина присел на нижнюю полку бокового отделения и провалился. Кроватная полочка оказалась неисправной.

Спустя час неисправную боковую полку заметили и вверху. Полку качало в разные стороны из-за некачественного крепления. Каким-то образом женщина все же спала на неисправной полке, ей пришлось зацепить свою "кровать" за сетку.

«Стоимость ЖД билетов растет с каждым днем, а вот комфорта в вагонах поездов «Укрзализныци» для пассажиров не прибавляется. И вот очередное доказательство: верхние полки держаться на «соплях», а нижнюю от падения «страхует» ведро с одеялом», - отмечается в публикации телеграм-канала.

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