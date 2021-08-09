Из Киева в Одессу отправился первый рейс

Не успели запустить новый поезд Киев-Одесса, как Укрзализныця уже угодила в новый скандал

Кадры, сделанные на центральном железнодорожном вокзале столицы разместил блогер Олег Васильев у себя в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ночью из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда. И все бы ничего, но работники Укрзализныци подали его к высокому перрону киевского вокзала, который не подходит для новых вагонов.

Пассажирам с багажом в руках буквально пришлось делать шпагат, чтобы перешагнуть дыру между поездом и перроном.

Пользователи в соцсетях принялись комментировать увиденное.

«Ну как всегда»,

«Интересно, когда в Киеве сделают перрон европейского типа? И когда сделают у нас вагон Риц с выезжающим полом для высокого перрона?»,

«Всё ради комфорта и безопасности пассажиров »,

"Ну делать платформу под еврогабарит ради одного поезда это слишком", - пишут в сети.

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