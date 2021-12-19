17-летний парень погиб под колесами поезда в Одесской области, парень сидел на рельсах, когда к нему приближался товарняк.

Трагедия разыгралась рано утром 19 декабря в районе станции Чубовка, Подольского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП района.

Как рассказали в полиции, машинист заметил, что на рельсах находится человек, начал сигналить, а потом применил экстренное торможение.

Увы, избежать наезда не удалось.

Парень получил травмы несовместимые с жизнь и скончался прямо на рельсах.

Установлено, что погибшему было всего 17 лет.

Сейчас смерть подростка расследует полиция.

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