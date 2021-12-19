Трагедия разыгралась рано утром 19 декабря в районе станции Чубовка, Подольского района. Об этом сообщили в пресс-службе
Как рассказали в полиции, машинист заметил, что на рельсах находится человек, начал сигналить, а потом применил экстренное торможение.
Увы, избежать наезда не удалось.
Парень получил травмы несовместимые с жизнь и скончался прямо на рельсах.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
52-летняя Лопес потянула за спортивки и показала, какие формы скрывает: "Тренируйтесь, девочки"
Центр Киева утопает в черном дыму из-за серьезного пожара: кадры с места ЧП
Новая беда у "Холостячки" Мишиной, артистка разоткровенничалась о болезни: "Деваться некуда..."
"Кароль уже не формат?": Пономарев позвал Полякову и Никитюк, но "забыл" о Тине
Установлено, что погибшему было всего 17 лет.
Сейчас смерть подростка расследует полиция.
Ранее мы писали, В Одессе 13-летняя девочка попала под колеса поезда на станции "Депо" в Суворовском районе города. Она погибла мгновенно от полученных ранений.
Напомним, что попытка сделать селфи на поезде закончилась бедой: под Одессой борются за жизнь 18-летнего парня
А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию
Также Politeka сообщала, что мальчик залез на крышу поезда и поплатился: детали ЧП