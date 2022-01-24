В местных телеграм-каналах показали фотографию, как тело охотника за проводами повисло на столбе после неудачной кражи.
Происшествие со смертельным исходом произошло 21 января в селе Троицкое Подольского района, сообщает издание «
По предварительным данным, 29-летний мужчина залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы срезать провода и попал под высокое напряжением. Он получил мощный удар током и погиб на месте.
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Этот случай не единичный. Несмотря на смертельную опасность, охотники за проводами продолжают лезть на ЛЭП опоры, чтобы похитить кабель.
Так, в Кривом Роге мужчина взобрался на электроопору и перекусил электрический провод под напряжением. Он также получил смертельный удар током, упал и умер.
Напомним, что трагедия произошла со школьником под Одессой
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