В Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.

В местных телеграм-каналах показали фотографию, как тело охотника за проводами повисло на столбе после неудачной кражи.

Происшествие со смертельным исходом произошло 21 января в селе Троицкое Подольского района, сообщает издание « Думская ».

По предварительным данным, 29-летний мужчина залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы срезать провода и попал под высокое напряжением. Он получил мощный удар током и погиб на месте.

Этот случай не единичный. Несмотря на смертельную опасность, охотники за проводами продолжают лезть на ЛЭП опоры, чтобы похитить кабель.

Так, в Кривом Роге мужчина взобрался на электроопору и перекусил электрический провод под напряжением. Он также получил смертельный удар током, упал и умер.

Напомним, что трагедия произошла со школьником под Одессой

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