Поножовщина произошла в городе Подольске, сообщает
Между отчимом и падчерицей произошел конфликт и она попросила своего знакомого защитить ее.
Разговор с отчимом знакомой быстро перерос в драку, во время которой хозяин ударил гостя кухонным ножом, заранее спрятанным в одежде.
Потерпевшего доставили в больницу с семью ранениями. По данным полиции, он чувствует себя удовлетворительно.
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По данным следствия, все участники этого события были нетрезвы. Агрессивного отчима отправили под домашний арест, ему поставлено в известность о подозрении.
Ранее мы писали, кровавые разборки произошли во время обеда в кафе на промтоварном рынке. 37-летний правонарушитель схватился за нож и пырнул в живот оппонента, а потом сбежал с места происшествия.
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