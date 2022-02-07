В Одесской области мужчина получил семь ножевых ранений, когда пытался защитить свою знакомую от отчима.

Поножовщина произошла в городе Подольске, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Между отчимом и падчерицей произошел конфликт и она попросила своего знакомого защитить ее.

Разговор с отчимом знакомой быстро перерос в драку, во время которой хозяин ударил гостя кухонным ножом, заранее спрятанным в одежде.

Потерпевшего доставили в больницу с семью ранениями. По данным полиции, он чувствует себя удовлетворительно.

По данным следствия, все участники этого события были нетрезвы. Агрессивного отчима отправили под домашний арест, ему поставлено в известность о подозрении.

Ранее мы писали, кровавые разборки произошли во время обеда в кафе на промтоварном рынке. 37-летний правонарушитель схватился за нож и пырнул в живот оппонента, а потом сбежал с места происшествия.

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