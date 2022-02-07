Об этом сообщает местный
Девушка с инвалидностью, которую зовут Кристина попросила продавщицу продемонстрировать кошелек, выставленный на витрине.
Однако вместо того, чтобы показать товар продавщица повела себя очень странно, женщина сказала, что это «слишком дорогой кошелек (700 грн), ты меня пугаешь, я беременна, уходи».
Поняв, что Кристина не собирается мириться с ситуацией, а начинает снимать происходящие и требовать нормально с ней обращаться, продавщица вызвала охрану.
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Охранник тоже повел себя странно - не разобравшись, поддержал продавщицу и выгнал девушку.
Теперь же служба охраны ТЦ «Афина» делает все возможное, чтобы загладить вину. А вот арендатор киоска вместе со всеми продавцами скрывается, на контакт не идет.
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