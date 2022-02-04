Охранник выгнал на улице девушку, которая страдает ДЦП, причиной своего поступка он назвал то, что она «пугает людей». Инцидент произошёл на днях в торговом центре «Афина» на Греческой площади. Соответствующее видео обнародовали в местном
"Понимаете, вы пугаете людей. Люди не понимают, чего вы хотите. Даже я вас не понимаю. Люди попросили меня, чтобы вы не мешали",- говорит охранник.
Мужчина предложил девушке прийти с родителями, потому что, мол, ее никто не понимает.
Позже охранник пояснил, что вывел девушку на улицу по просьбе продавщицы магазина, в который заходила девушка.
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Пользователи сети активно комментируют поступок охранника, люди обратили внимание, что в торговом центре ходит всякий сброд и их никто не выгоняет, а вот девушку вывели на улицу.
"Охранник больше похож на дауна чем девушка на дцп",
"Всякое быдло там шастает, а девушку-инвалида выгоняют",
"Уволят охранника и всё, а указания кто ему сделал, останутся безнаказанно", - пишут в сети.
Напомним, что пожар разгорелся в торговом центре Одессы, кадры ЧП: десятки спасателей и 11 машин прибыли на помощь
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