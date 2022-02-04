В Одессе произошел очередной скандал с участием охраны торгового центра и посетителем.

Охранник выгнал на улице девушку, которая страдает ДЦП, причиной своего поступка он назвал то, что она «пугает людей». Инцидент произошёл на днях в торговом центре «Афина» на Греческой площади. Соответствующее видео обнародовали в местном Telegram-канал (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

"Понимаете, вы пугаете людей. Люди не понимают, чего вы хотите. Даже я вас не понимаю. Люди попросили меня, чтобы вы не мешали",- говорит охранник.

Мужчина предложил девушке прийти с родителями, потому что, мол, ее никто не понимает.

Позже охранник пояснил, что вывел девушку на улицу по просьбе продавщицы магазина, в который заходила девушка.

Пользователи сети активно комментируют поступок охранника, люди обратили внимание, что в торговом центре ходит всякий сброд и их никто не выгоняет, а вот девушку вывели на улицу.

"Охранник больше похож на дауна чем девушка на дцп",

"Всякое быдло там шастает, а девушку-инвалида выгоняют",

"Уволят охранника и всё, а указания кто ему сделал, останутся безнаказанно", - пишут в сети.

Напомним, что пожар разгорелся в торговом центре Одессы, кадры ЧП: десятки спасателей и 11 машин прибыли на помощь

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