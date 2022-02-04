Четыре десятка спасателей и 11 машин ГСЧС тушили пожар в торговом центре Одессы.

ЧП произошло вечером 3 февраля в торговом центре "Мегадом" на улице Толбухина.

Первыми о пожаре сообщили очевидцы.

«Пожар в Мегадоме внутри здания. На месте работают пожарные. С фонариками бегают на 2м этаже белого здания», - рассказали они.

Позже информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По прибытию на место спасатели установили возгорание электрообогревателя и другого имущества в бытовом помещении на первом этаже. Огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.

Пожар ликвидировали менее чем за 20 минут.

Вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание электрообогревателя.

Тушили возгорание 41 спасатель.

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