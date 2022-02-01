Во время пожара в жилой высотке Одессы эвакуировали 40 человек, 10 и которых – дети.

ЧП произошло ночь с 31 января на 1 февраля, на улице Балковской, 35.

Первыми о пожаре сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Одеса-Инфо".

По словам очевидцев, горела квартира на 7 этаже девятиэтажного жилого дома, который находится напротив супермаркета «АТБ».

На кадрах видно, как сильное пламя и черный дым вырывались из окна.

На место съехались пожарники.

Позже информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, сигнал о возгорании поступил на спецлинию в 04:08 1 февраля.

Во время ликвидации пожара по лестничным маршам спасатели эвакуировали 40 человек, из них 10 детей. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации привлекали 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава ГСЧС.

Видео можно просмотреть здесь.

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