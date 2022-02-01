ЧП произошло ночь с 31 января на 1 февраля, на улице Балковской, 35.
Первыми о пожаре сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Одеса-Инфо".
По словам очевидцев, горела квартира на 7 этаже девятиэтажного жилого дома, который находится напротив супермаркета «АТБ».
На кадрах видно, как сильное пламя и черный дым вырывались из окна.
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На место съехались пожарники.
Позже информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе
По словам спасателей, сигнал о возгорании поступил на спецлинию в 04:08 1 февраля.
Во время ликвидации пожара по лестничным маршам спасатели эвакуировали 40 человек, из них 10 детей. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации привлекали 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава ГСЧС.
Видео можно просмотреть
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