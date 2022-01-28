В одном из ресторанов в самом центре Одессы произошел пожар, очевидцы показали кадры.

ЧП в центре Одессы всполошило местных жителей, когда они увидели шесть пожарных машин и карету скорой помощи на улице Дерибасовской.

Как пишет Politeka.net, первые кадры с места показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо».

Сообщается, что пожар случился в здании на улице Дерибасовской, 17. Там горел ресторан AliBABA.

На кадрах видно, как с крыши дома валил сильный дым.

Немного позже ситуацию прояснили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По рассказам спасателей, к ним поступил сигнал о задымлении. По прибытию на место вызова выяснилось, что произошло возгорание отложений в дымоходе печи ресторана. В течение 20 минут пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекли 6 единиц техники и 24 человек личного состава.

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