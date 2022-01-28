ЧП в центре Одессы всполошило местных жителей, когда они увидели шесть пожарных машин и карету скорой помощи на улице Дерибасовской.
Как пишет Politeka.net, первые кадры с места показали в
Сообщается, что пожар случился в здании на улице Дерибасовской, 17. Там горел ресторан AliBABA.
На кадрах видно, как с крыши дома валил сильный дым.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины: "Там такие люди ценны"
Полякова удивила поступком в адрес Тины Кароль после их серьезного конфликта: "Будь счастлива"
Юная Юля уехала в школу и не вернулась домой, родные молят о помощи: приметы пропавшей
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
Немного позже ситуацию прояснили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
По рассказам спасателей, к ним поступил сигнал о задымлении. По прибытию на место вызова выяснилось, что произошло возгорание отложений в дымоходе печи ресторана. В течение 20 минут пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
К тушению привлекли 6 единиц техники и 24 человек личного состава.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
Еще Politeka писала, ЧП на Одесчине, кадры: "к несчастью, в результате пожара угорели 15..."
Также Politeka сообщала, житель Одесской области устроил кровавую бойню в Днепре, все детали