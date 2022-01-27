Рано утром, 27 января в Днепре произошла жуткая трагедия. Нацгвардеец-срочник открыл огонь по своим сослуживцам из автомата прямо в карауле. Четверо бойцов и одна гражданская женщина погибли на месте. Еще пять человек ранены.

Журналисты издания " Обозреватель " пообщались с жителями села Броска Измаильского района Одесской области, откуда родом Рябчук.

Односельчане говорят, что семья Артема очень верущая, они пятидесятники. Матери солдата 54 года, а отца нет, он умер около 5-6 лет назад от тяжелой болезни. Также в семье Рябчуков есть старшая сестра, 28-летняя Юлия живет в России.

"Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде", – сообщили соседи и добавили, что тесно не общаются с ними, так как семья ведет закрытый образ жизни, праздники не отмечают, в доме нет телевизора.

Сам Артемий всегда был очень спокойным, друзей у него не было. Соседи шокированы известиями, что он мог расстрелять сослуживцев. Люди предположили, что возможно Рябчука обижали в воиснкой части, также они не понимаю, как его могли призвать в армию, ведь парень был единственным сыном и кормильцем.

"Может сам захотел пойти служить?" – считают они.

Напомним, что известно о солдате-срочнике, который расстрелял сослуживцев: сам из Одесской области

А еще Politeka писала, выяснились детали задержания нацгвардейца Рябчука