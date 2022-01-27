Супругу певицы, которая представляла Украину на Евровидении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 744 300 гривен.

Муж певицы из Одессы попался на преступлении, мужчина похитил чужое авто и требовал за него выкуп.

Как рассказали в полиции , 40-летний мужчина в поисках дорогостоящей иномарки уехал ночью в город. Подыскав нужную на улице Армейской, он кинул свое авто неподалеку, а на чужой скрылся, сломав его с помощью специальных устройств для вмешательства в работу системы бесключевого доступа.

Мужчина хотел вернуть авто владелице за полцены, однако ему не повезло, копы задержали злоумышленника по горячим следам.

Как сообщили местные телгерам-каналы , угонщиком оказался оказался муж 24-летней украинской певицы Виктории Петрик — Владимир Андрушкевич.

В 2008 году Виктория представляла Украину на детском "Евровидении" и заняла второе место.

В 19-летнем возрасте артиска вышла замуж, а в 2017 году родила сына Давида Супруги проживали в Одесской области. После замужества ее карьера пошла на спад.

Сейчас суд избрал Владимиру Андрушкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 744 300 гривен

«Вот так и бывает - хорошие девочки выходят за очень плохих парней», - прокомментировали в телеграм-канале.

Напомним, что начальник полиции в Одесской области угнал элитное авто

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