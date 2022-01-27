Муж певицы из Одессы попался на преступлении, мужчина похитил чужое авто и требовал за него выкуп.
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Мужчина хотел вернуть авто владелице за полцены, однако ему не повезло, копы задержали злоумышленника по горячим следам.
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В 2008 году Виктория представляла Украину на детском "Евровидении" и заняла второе место.
В 19-летнем возрасте артиска вышла замуж, а в 2017 году родила сына Давида Супруги проживали в Одесской области. После замужества ее карьера пошла на спад.
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