В Одесской области начальник отдела полиции продал внедорожник Range Rover, который находился в международном розыске.

В отношении начальника одного из райотделов полиции Одесской области прокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Его подозревает в злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба Одесской областной прокураторы.

Как стало известно, полицейский незаконно продал представителю иностранной компании, угнанный в Великобритании внедорожник Range Rover, находившийся в международном розыске.

Автомобиль остановили сотрудники налоговой службы в одном из международных пунктов пропуска.

Ранее мы писали, служебный автомобиль заместителя начальника полиции Одесской области сбил женщину на переходе, когда поехал на красный свет. Опасаясь огласки и скандала, он не сообщил об инциденте, не пустил медиков к ней и сказал, что сами доставит ее в больницу. Теперь за дело взялось ГБР.

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