В отношении начальника одного из райотделов полиции Одесской области прокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Его подозревает в злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба
Как стало известно, полицейский незаконно продал представителю иностранной компании, угнанный в Великобритании внедорожник Range Rover, находившийся в международном розыске.
Автомобиль остановили сотрудники налоговой службы в одном из международных пунктов пропуска.
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Ранее мы писали, служебный автомобиль заместителя начальника полиции Одесской области сбил женщину на переходе, когда поехал на красный свет. Опасаясь огласки и скандала, он не сообщил об инциденте, не пустил медиков к ней и сказал, что сами доставит ее в больницу. Теперь за дело взялось ГБР.
Напомним, что банда угоняет авто и силой требует выкуп за их возврат: кадры беспредела на Одесчине
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