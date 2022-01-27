В Днепре солдат-срочник из Измаила открыл огонь по своим из автомата прямо в карауле, пять человек погибли на месте, еще пятеро ранены.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, жуткая трагедия разыгралась рано утром, 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» в Днепре. 21-летний солдат Нацгвардии Артем Рябчук из автомата Калашников расстрелял караул Нацгвардии и не только — всего 10 человек. После этого он сбежал с оружием.

Как стало известно, четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Был введен режим спецоперации "Сирена". На поиски подозреваемого были привлечены все службы полиции.

Несколько минут назад поступила информация, что солдата срочника задержали. В телеграм-каналах показали кадры задержания.

Сообщается, что нацгвардеец с оружием сбежал и пытался уехать на попутке. Через несколько часов его перехватили патрульные. Причины трагедии выясняют ДБР и военная прокуратура.

О мотивах стрельбы в полиции не сообщают, однако пользователи в соцсетях выдвигают свои версии, по которым произошло убийство. Многие уверены, что приичиной стала дедовщина.

"В смысле неизвестны мотивы? Во всём виновата дедовщина",

"Всех жалко...А парня могут и пристрелить при задержании....Если сам не сдастся",

"Судя по фото и исходя из того что он призвался осенью.....выстрелы очень правильные ....один патрон—одна цель...в основном в головы стрелял....значит уровень подготовки у срочника очень хороший во владении стрельбой...научили хорошо", - пишут в сети.

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