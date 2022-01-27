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Как стало известно, четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения.
Был введен режим спецоперации "Сирена". На поиски подозреваемого были привлечены все службы полиции.
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Несколько минут назад поступила информация, что солдата срочника задержали. В телеграм-каналах показали кадры задержания.
Сообщается, что нацгвардеец с оружием сбежал и пытался уехать на попутке. Через несколько часов его перехватили патрульные. Причины трагедии выясняют ДБР и военная прокуратура.
О мотивах стрельбы в полиции не сообщают, однако пользователи в соцсетях выдвигают свои версии, по которым произошло убийство. Многие уверены, что приичиной стала дедовщина.
"В смысле неизвестны мотивы? Во всём виновата дедовщина",
"Всех жалко...А парня могут и пристрелить при задержании....Если сам не сдастся",
"Судя по фото и исходя из того что он призвался осенью.....выстрелы очень правильные ....один патрон—одна цель...в основном в головы стрелял....значит уровень подготовки у срочника очень хороший во владении стрельбой...научили хорошо", - пишут в сети.
Напомним, что водитель избил копа посреди одесской трассы, когда у него хотели проверить документы
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