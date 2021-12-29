Инцидент произошел около Нового рынка, когда журналисты одесского телеканала зафиксировали незаконную продажу пиротехники детям. Об этом сообщает издание «Думская» (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Журналисты провели контрольную закупку петард руками подростков 8 и 11 лет и попросили продавца объяснить свои действия.

"Продавцам это не понравилось, и они начали нам угрожать и бросаться. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали срочно собирать товар и грузить его в подъехавшую машину. Когда показался автомобиль полиции, я им сказала, чтобы они не спешили, мол, едет полиция и они должны дать объяснения. Один из продавцов бросился на нас с ножом", — рассказала журналистка.

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К счастью, его задержали прохожие.

"Кто она такая, что подняла хипеж, я хочу ясности и правды", - говорил продавец-хулиган полицейским.

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