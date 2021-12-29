В Одессе продавец пиротехники бросился с ножом на людей, которые решили проверить его законопослушность.

Инцидент произошел около Нового рынка, когда журналисты одесского телеканала зафиксировали незаконную продажу пиротехники детям. Об этом сообщает издание « Думская » (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Журналисты провели контрольную закупку петард руками подростков 8 и 11 лет и попросили продавца объяснить свои действия.

"Продавцам это не понравилось, и они начали нам угрожать и бросаться. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали срочно собирать товар и грузить его в подъехавшую машину. Когда показался автомобиль полиции, я им сказала, чтобы они не спешили, мол, едет полиция и они должны дать объяснения. Один из продавцов бросился на нас с ножом", — рассказала журналистка.

К счастью, его задержали прохожие.

"Кто она такая, что подняла хипеж, я хочу ясности и правды", - говорил продавец-хулиган полицейским.

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