Инцидент случился вблизи города Измаила в Одесской области, пишет издание «
Эпкипаж патрульной полиции решил остановить автомобиль «Мерседес Спринтер», перевозивший скот. Но не тут то было.
Во ходе проверки документов на автомобиль и животных водитель начал агрессивно себя вести, он затеял ссору с копами, а потом ударил сержанта по лицу несколько раз.
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Нарушителем оказался 48-летний житель Измаильского района, его упаковали и забрали в райотдел.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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