Водитель микроавтобуса совершил нападение на сотрудника патрульной полиции на трассе Одесса-Рени.

Инцидент случился вблизи города Измаила в Одесской области, пишет издание « Думская ».

Эпкипаж патрульной полиции решил остановить автомобиль «Мерседес Спринтер», перевозивший скот. Но не тут то было.

Во ходе проверки документов на автомобиль и животных водитель начал агрессивно себя вести, он затеял ссору с копами, а потом ударил сержанта по лицу несколько раз.

Нарушителем оказался 48-летний житель Измаильского района, его упаковали и забрали в райотдел.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что одессит сломал нос полицейскому, когда приехал покорять столицу, подробности

Еще Politeka писала, что вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу

Также Politeka сообщала, неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы