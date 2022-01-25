В Одессе возле Куликово поля произошло серьезное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, на месте аварии замечена машина скорой помощи.

Во вторник, 25 января, на пересечении улиц Канатной и Пироговской полицейский «Приус» столкнулся с автомобилем. Момент ДТП попал на видео, которое обнародовал телеграм-канал «Х. Одесса» (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

На кадрах видно, что легковушка на скорости протаранила служебный автомобиль патрульной полиции со стороны пассажирского сидения.

Отметим, что полицейские ехали с включённой мигалкой на красный сигнал светофора.

Данных о пострадавших пока нет.

Известно, что из-за ДТП временно не ходят трамваи № 17 и 18.

В одесской полиции информацию о происшествии пока не комментируют.

Вторые сутки подряд Одесса и Одесская область находятся в плену стихии, из-за чего фиксируют множетсва ДТП.

Так, на поселке Котовского снегоуборочная машина врезалась в фургон. Авария произошла утром в районе пересечении улиц Семена Палия и Марсельской.

На автодороге Приморское — Вилково в результате ДТП погибла 27-летняя женщина.

Напомним, что непогода привела к катастрофе на дорогах Одесчины, есть жертвы: кадры

Еще Politeka писала, снегоуборочная машина протаранила фургон посреди дороги: кадры с места событий