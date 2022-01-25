Во вторник, 25 января, на пересечении улиц Канатной и Пироговской полицейский «Приус» столкнулся с автомобилем. Момент ДТП попал на видео, которое обнародовал
На кадрах видно, что легковушка на скорости протаранила служебный автомобиль патрульной полиции со стороны пассажирского сидения.
Отметим, что полицейские ехали с включённой мигалкой на красный сигнал светофора.
Данных о пострадавших пока нет.
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Известно, что из-за ДТП временно не ходят трамваи № 17 и 18.
В одесской полиции информацию о происшествии пока не комментируют.
Вторые сутки подряд Одесса и Одесская область находятся в плену стихии, из-за чего фиксируют множетсва ДТП.
Так, на поселке Котовского снегоуборочная машина врезалась в фургон. Авария произошла утром в районе пересечении улиц Семена Палия и Марсельской.
На автодороге Приморское — Вилково в результате ДТП погибла 27-летняя женщина.
Напомним, что непогода привела к катастрофе на дорогах Одесчины, есть жертвы: кадры
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