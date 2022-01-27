На пожаре в Одесской области угорели полтора десятка свиней, спасатели показали фото и рассказали подробности происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в четверг, 27 января, в 10:27 в Службу спасения поступило сообщение о возгорание жилого дома в городе Кодыма.

Оперативно прибывшие пожарники загасили пламя уже через час на площади 5 м. кв.

К несчастью, в результате пожара угорели 15 голов свиней.

Причиной ЧП называют короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар тушили также 27 января, но на этот раз в городе Подольске. Там загорелся сарай. Спустя 2О минут спасатели справились с огнем на площади 4 м. кв.

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