Как сообщили в пресс-службе
Оперативно прибывшие пожарники загасили пламя уже через час на площади 5 м. кв.
К несчастью, в результате пожара угорели 15 голов свиней.
Причиной ЧП называют короткое замыкание электропроводки.
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Еще один пожар тушили также 27 января, но на этот раз в городе Подольске. Там загорелся сарай. Спустя 2О минут спасатели справились с огнем на площади 4 м. кв.
Ранее мы писали, обгоревшее тело женщины нашли в захламленной квартире в Малиновском районе Одессы. Смертельный пожар разгорелся в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Кострова,
Напомним, про пожар в Одессе, из горящей высотки выносили детей: подробности и кадры ЧП
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