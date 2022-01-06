В Одессе студенты медицинского университета отравились угарным газом, всех их госпитализировали в больницу.

Как пишет Politeka.net, о чрезвычайном происшествии сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Дежурный врач больницы сообщил спасателям об отравлении угарным газом пяти человек.

Выяснилось, что все пострадавшие студенты Одесского национального медицинского университета. Также стало известно, что ребята снимали квартиру на улице Пастера, 14.

Вероятной причиной отравления в ГСЧС называют неисправность вытяжки или дымохода газовой колонки.

Трое студентов находятся в больнице в состоянии средней тяжести, состояние двух их товарищей — более легкое.

Все пострадвшие в возрасте от 22 до 24 лет.

Отметим, что отравление угарным газом может произойти во время работы бензиновых двигателей, при сгорании природного газа, при пожарах и на некоторых промышленных объектах. Большое количество смертельных случаев происходит в закрытых помещениях.

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