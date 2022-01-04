Трагедия произошла прошлой ночью в селе Маразлиевка Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщает «Думская».
84-летний мужчина растапливал печь при помощи горючей жидкости, и случайно облил себя ею. Пенсионер получил смертельные ожоги, его труп отправлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Тем временем в ГСЧС Одесской области озвучили тревожную статистику за неделю.
С 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года на пожарах в регионе погибли 7 человек.
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За указанный период спасатели выезжали на 140 опасных событий. Ликвидировано 87 пожаров, на которых погибли 7 человек, пострадали 11 жителей региона, в том числе, трое детей. Спасено трое детей.
Напомним, что пожар на Дерибасовской всполошил одесситов, видео: "Хотели запустить салют, но..."
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