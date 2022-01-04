Как пишет Politeka.net об этом стало известно, после того, как случайный очевидец загрузил
Инцидент случился на днях на улице Дерибасовской на против торгового центра «Европа».
На кадрах видно, как загорелась новогодняя инсталляция в виде большого подарка.
По словам очевидцев, пожар возник из-за неосторожного использования фейерверка.
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«Хотели запустить салют, но он не взлетел», - утверждают свидетели.
Отметим, что возгорание оперативно ликвидировали.
Сейчас новогодняя светящаяся декорация продолжает радовать жителей Одессы.
Ранее мы писали, на сайте президента Украины появилась петиция от одесситов, в ней предлагают запретить использовать петарды, салюты, фейерверки, а также другую пиротехнику. Документ зарегистрирован 28 декабря, 2021 года.
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