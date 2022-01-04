Как пишет Politeka.net об этом стало известно, после того, как случайный очевидец загрузил видео в телеграм-канал «Одесса-Инфо».

Инцидент случился на днях на улице Дерибасовской на против торгового центра «Европа».

На кадрах видно, как загорелась новогодняя инсталляция в виде большого подарка.

По словам очевидцев, пожар возник из-за неосторожного использования фейерверка.

«Хотели запустить салют, но он не взлетел», - утверждают свидетели.

Отметим, что возгорание оперативно ликвидировали.

Сейчас новогодняя светящаяся декорация продолжает радовать жителей Одессы.

Ранее мы писали, на сайте президента Украины появилась петиция от одесситов, в ней предлагают запретить использовать петарды, салюты, фейерверки, а также другую пиротехнику. Документ зарегистрирован 28 декабря, 2021 года.

Автор петиции предлагают закрыть все магазины по продаже пиротехнических изделий, а тех, кто будет нарушать запрет, штрафовать крупной суммой (не менее 15 тысяч гривен).

Видео можно просмотреть тут.

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