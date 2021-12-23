Жуткий инцидент произошел накануне в селе Молога Белгород-Днестровского района, сообщает издание
62-летний мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью веществами и поджег.
Соседи вызвали спасателей и когда те прибыли к месту, то обнаружили в кухне жилого дома мертвое тело хозяина, которое сильно обгорело.
Что стало причиной такого поступка, не сообщается.
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В полиции придется выяснить все обстоятельства трагедии.
Ранее мы писали, рано утром, 23 декабря, в Одессе (улица Косвенная, 78) загорелась квартира на 6-м этаже высотки. Пожарные, прибыв, эвакуировали 10 жителей дома и спасли хозяина жилья, который отравился продуктами горения . Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
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