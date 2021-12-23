Видео редкого явления обнародовали в Telegram-канале THE WEATHER LAB. (чтобы просмотреть скролльте страницу до конца)
Сегодня Черноморск накрыли морозы до минус 9 градусов, тогда как температура моря осталась в районе плюс восьми градусов. Из-за резких перепадов температур вода начинает испарятся поэтому и произошел такой визуальный эффект, будто «дымится».
На кадрах видно, как водная гладь Черного моря у берегов покрылась слоем пара.
Данное явление можно наблюдать только зимой.
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Поэтому оно привлекает внимание своей красотой и будоражит воображение.
По данным синоптикв в пятницу, 24 декабря, в Одесской области потеплеет. Но ближайшая ночь будет еще морозной 1-2 градусов ниже нуля.
Днем столбики термометров покажут от 0 до +1 градуса. Также на завтра прогнозируются осадки в виде мокрого снега.
Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество
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