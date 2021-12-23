Видео редкого явления обнародовали в Telegram-канале THE WEATHER LAB. (чтобы просмотреть скролльте страницу до конца)

Сегодня Черноморск накрыли морозы до минус 9 градусов, тогда как температура моря осталась в районе плюс восьми градусов. Из-за резких перепадов температур вода начинает испарятся поэтому и произошел такой визуальный эффект, будто «дымится».

На кадрах видно, как водная гладь Черного моря у берегов покрылась слоем пара.

Данное явление можно наблюдать только зимой.

Поэтому оно привлекает внимание своей красотой и будоражит воображение.

По данным синоптикв в пятницу, 24 декабря, в Одесской области потеплеет. Но ближайшая ночь будет еще морозной 1-2 градусов ниже нуля.

Днем столбики термометров покажут от 0 до +1 градуса. Также на завтра прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество

Еще Politeka писала, снег, морозы и гололедица: синоптики назвали дату похолодания в Одессе