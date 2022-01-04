Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на
По данным полиции, от петард, фейерверков и другой пиротехники пострадали четверо жителей Одессы, Измаила и Белгорода-Днестровского.
Среди них двое мужчин и двое детей в возрасте 9-ти и 11-ти лет.
Все пострадавшие получили травмы рук во время запуска пиротехники.
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Отметим, что из года в год увеличивается количество людей, получающих от этих забав увечье, термические ожоги и различные травмы. Очень часто это случается вследствие неосторожного, неправильного или неумелого пользования пиротехническими изделиями.
Ранее мы писали, на сайте президента Украины появилась петиция от одесситов, в ней предлагают запретить использовать петарды, салюты, фейерверки, а также другую пиротехнику. Документ зарегистрирован 28 декабря, 2021 года.
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Напомним, что пожар на Дерибасовской всполошил одесситов, видео: "Хотели запустить салют, но..."
Еще Politeka писала, что взрывы салютов напугали одесситов, дворы наполнились дымом: грандиозные кадры
Также Politeka сообщала, в Одессе хотят запретить петарды и салюты