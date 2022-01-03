Документ зарегистрирован 28 декабря, 2021 года.
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В последние годы приобрели чрезвычайную популярность разнообразные пиротехнические изделия, которые применяются во время празднований любых праздников. Пиротехнические изделия взрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях, где празднуют люди. Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений. Тяжелые травмы получают сами “подрывники” – выбитые глаза, искалеченные руки и т.п.” – говорится в петиции.
Из-за фейерверков теряются сотни собак, которые боятся громких выстрелов, страдают люди с ПТСР и те, у кого больное сердце. Пиротехника смертельно опасна для птиц, которые вследствие шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.
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“Неужели несколько минут удовлетворения одного человека должно так негативно отражаться на людях и животных, что на свою беду находятся рядом с эпицентром этих развлечений?», - обращается автор.
Одессит отметил, что уговоры не использовать пиротехнические средства во время празднований наталкиваются, как правило, на агрессию и хамство со стороны “подрывников".
«Исходя из всего вышеизложенного, мы понимаем, что в таком случае должен работать закон. Мы предлагаем законодательно запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств”, – резюмируют одесситы.
Чтобы данную петицию рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.
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