Как сообщили в пресс-службе
Из-за большого количества дыма спасателям пришлось работать в специальных аппаратах, защищающих глаза и органы дыхания.
Пожар тушили почти 40 минут. За это время выгорело около трех квадратных метров.Во время проверки в одной из комнат обнаружили тело хозяина квартиры.
Предварительная причина пожара - курение в постели.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Оборвалась жизнь создательницы "Чебурашки" и других героев советских мультиков: "Горькая весть"
Экс-жена Потапа Горовая показала лицо без макияжа крупным планом: честное фото
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
Ольга Сумская пристыдила украинцев на прогулке в парке: "Люди..."
На месте работали 42 сотрудника ГСЧС и 12 пожарных машин.
Похожая трагедия произошла в Одесской области.
Во время пожара в жилом доме погиб 67-летний мужчина, который в уснул в постели с непогашенной сигаретой.
Отметим, что за прошлый год во время бытовых пожаров погибли свыше сотни жителей Одесской области, а всего таких возгораний насчитывается примерно 1300.
Напомним, пожары разгорелись в Аркадии, потушить оказалось не просто: видео ЧП
Еще Politeka писала, в результате пожара угорели полтора десятка свиней: кадры ЧП в Одесской области
Также Politeka сообщала, пожар случился в ресторане на Дерибасовской, что горело