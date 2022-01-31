Одессит сам спровоцировал свою смерть, когда лег в постель с непогашенной сигаретой.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, рано утром 31 января к ним на спецлинию поступил сигнал о сильном задымлении квартиры на 5 этаже жилого дома по улице Академика Глушко.

Из-за большого количества дыма спасателям пришлось работать в специальных аппаратах, защищающих глаза и органы дыхания.

Пожар тушили почти 40 минут. За это время выгорело около трех квадратных метров.Во время проверки в одной из комнат обнаружили тело хозяина квартиры.

Предварительная причина пожара - курение в постели.

На месте работали 42 сотрудника ГСЧС и 12 пожарных машин.

Похожая трагедия произошла в Одесской области.

Во время пожара в жилом доме погиб 67-летний мужчина, который в уснул в постели с непогашенной сигаретой.

Отметим, что за прошлый год во время бытовых пожаров погибли свыше сотни жителей Одесской области, а всего таких возгораний насчитывается примерно 1300.

Напомним, пожары разгорелись в Аркадии, потушить оказалось не просто: видео ЧП

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