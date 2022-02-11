Сначала об аварии стали сообщать очевидцы в соцсетях и выкладывать кадры с места происшествия. Они сообщили что ДТП случилось в пятницу 11 февраля возле Гребного канала.
«Гребной канал, на выезде со свалки мусоровоз снес мопедиста. Трасса стоит в пробке», - утверждали они.
На место происшествия вызвали "скорую". Также на месте работают полицейские.
Позже аварию прокомментировали в
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По их данным, между селами Новая Долина и Прилиманское столкнулись мотоцикл и мусоровоз «Renault».
52-летний водитель грузовика, выезжая на трассу со второстепенной дороги, не уступил дорогу мотоциклисту. По его словам, молодого человека на мотоцикле он не заметил.
Водитель мусоровоза прошел тест на алкоголь и оказался трезв.
В тоже время установлено, что потерпевший не имел права на управление мотоциклом. 24-летний мотоциклист находится в коме в больнице.
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