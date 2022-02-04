Как сообщают местные
Очевидцы утверждают, что водителю черного Мерседеса стало плохо за рулем, после чего машина врезалась в другую.
На место аварии прибыли медики скорой помощи. На кадрах видно, как они пытаются откачать мужчину.
Движение между улицами Жуковского и Бунина перекрыто.
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Ранее мы писали, серьезное ДТП случилось на въезде в Одессу.
Возле ТЦ "Суворовский" столкнулись две легковушки и грузовик.
На месте находились полиция и медики. Из покореженного автомобиля достали пострадавших, которые оказались зажатыми в салоне. В больницу увезли водителя и двух пассажиров Dacia.
Напомним, что возле Привоза маршрутка переехала пенсионерку, она не выжила: известно о жестком наказании водителя
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