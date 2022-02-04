В центре Одессы водителю Мерседеса стало плохо за рулем, после чего его автомобиль врезался в легковушку, движение по улице перекрыто.

Как сообщают местные Telegram-каналы , ДТП произошло днем, 4 февраля на улице Преображенская 27, прямо напротив полиции.

Очевидцы утверждают, что водителю черного Мерседеса стало плохо за рулем, после чего машина врезалась в другую.

На место аварии прибыли медики скорой помощи. На кадрах видно, как они пытаются откачать мужчину.

Движение между улицами Жуковского и Бунина перекрыто.

Ранее мы писали, серьезное ДТП случилось на въезде в Одессу.

Возле ТЦ "Суворовский" столкнулись две легковушки и грузовик.

На месте находились полиция и медики. Из покореженного автомобиля достали пострадавших, которые оказались зажатыми в салоне. В больницу увезли водителя и двух пассажиров Dacia.

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