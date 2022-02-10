ДТП произошло 10 февраля в городе Черноморске. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые обнародовали в
Отметим, что происшествие случилось на перекрестке.
На кадрах видно, когда одна из машин выруливала с главной дороги, в нее врезался другой автомобиль. Первое авто несколько раз развернуло, а второе выехало на обочину. Информации о пострадавших нет. Виновника аварии определит полиция.
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Ранее мы писали, в Одессе автомобиль на высокой скорости протаранил маршрутку, которая ехала впереди него.
Иномарка буквально залетела под общественный транспорт.
Пострадали водитель легковушки и двое его пассажиров, один из которых разбил головой лобовое стекло. Всех троих увезли на каретах скорой помощи. Очевидцы говорят, что люди были пьяны.
Напомним, что в Одессе сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении, кадры
Как сообщала Politeka, в Одессе иномарки влетел в маршрутку: кадры аварии и что известно
Также Politeka писала, что беда случилась с пешеходом под Одессой, момент попал на видео