ДТП произошло 10 февраля в городе Черноморске. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые обнародовали в пресс-службе КУ "Муниципальная стража" ЧГС.

Отметим, что происшествие случилось на перекрестке.

На кадрах видно, когда одна из машин выруливала с главной дороги, в нее врезался другой автомобиль. Первое авто несколько раз развернуло, а второе выехало на обочину. Информации о пострадавших нет. Виновника аварии определит полиция.

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Ранее мы писали, в Одессе автомобиль на высокой скорости протаранил маршрутку, которая ехала впереди него.

Иномарка буквально залетела под общественный транспорт.

Пострадали водитель легковушки и двое его пассажиров, один из которых разбил головой лобовое стекло. Всех троих увезли на каретах скорой помощи. Очевидцы говорят, что люди были пьяны.

Напомним, что в Одессе сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении, кадры

Как сообщала Politeka, в Одессе иномарки влетел в маршрутку: кадры аварии и что известно

Также Politeka писала, что беда случилась с пешеходом под Одессой, момент попал на видео