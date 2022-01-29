В Одесской области автомобиль на скорости сбил женщину, она отлетела на несколько метров и упала прямо в лужу.

Как пишет Politeka.net, момент страшной аварии показали в местных телеграм-каналах.

Известно, что ДТП случилось 28 января в городе Белгород-Днестровском.

На кадрах видно, как женщина вышла из маршрутки с сумкой. Она решила перейти проезжую часть, не дождавшись пока маршрутка отъедет.

Внезапно на скорости на нее наехала красная легковушка. Удар был настолько сильный, что женщина подлетела над землей и упала прямо в лужу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ранее мы писали, в Одессе возле Пересыпьского моста молодая парень в наушниках переходил дорогу на красный свет и угодил под колеса маршрутки.

От удара парня отбросило, как кеглю на несколько метров в сторону тротуара и он потерял сознание.

Напомним, что полиция перекрыла трассу Одесса-Рени: появились кадры ДТП с микроавтобусом, есть жертва

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