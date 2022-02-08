В Одессе на поселке Таирова водитель на Лексусе влетел в маршрутку, очевидцы показали кадры происходящего

ДТП с участием внедорожника и общественного транспорта случилось во вторник, 8 февраля на улице Академика Королева. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На конечной остановке городского автотранспорта серебристый внедорожник Lexus влетел в маршрутку №232. На месте работает полиция. Информации о пострадавших нет.

На кадрах видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений.

Ранее мы писали, Одесской области водитель Volkswagen забрал жизнь 66-летнего мужчины, который ехал на велосипеде. Авария со смертельным исходом случилась в селе Кучурган.

Водитель легковушки Volkswagen не заметил велосипедиста из-за плохой видимости и отсутствия у него светоотражающих знаков.

Напомним, что на Одесчине объявлен план "Перехват", кадры

Как сообщала Politeka, возле Привоза маршрутка переехала пенсионерку, она не выжила: известно о жестком наказании водителя

Также Politeka писала, что дети на мопедах попали в ДТП в Одесской области