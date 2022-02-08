ДТП с участием внедорожника и общественного транспорта случилось во вторник, 8 февраля на улице Академика Королева. Об этом сообщают местные
На конечной остановке городского автотранспорта серебристый внедорожник Lexus влетел в маршрутку №232. На месте работает полиция. Информации о пострадавших нет.
На кадрах видно, что транспортные средства не получили серьезных повреждений.
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Ранее мы писали, Одесской области водитель Volkswagen забрал жизнь 66-летнего мужчины, который ехал на велосипеде. Авария со смертельным исходом случилась в селе Кучурган.
Водитель легковушки Volkswagen не заметил велосипедиста из-за плохой видимости и отсутствия у него светоотражающих знаков.
Напомним, что на Одесчине объявлен план "Перехват", кадры
Как сообщала Politeka, возле Привоза маршрутка переехала пенсионерку, она не выжила: известно о жестком наказании водителя
Также Politeka писала, что дети на мопедах попали в ДТП в Одесской области