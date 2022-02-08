Как сообщили в прес-сслужбе патрульной полиции, в Белгород-Днестровском районе мужчину избил приятель и забрал автомобиль AUDI.
Чтобы задержать преступника, полицейские объявили план «Перехват», и в районе стационарного поста «Дачное» машину «засекли».
Патрульные заблокировали автомобиль и задержали двух человек. Кто из них избил мужчину — выясняют следователи.
Также в пресс-службе патрульной полиции показали фото подозреваемых.
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