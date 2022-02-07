Убийство произошло посреди ночи на выходных на улице Чернышевского, сообщает издание «
Труп молодого парня нашли возле магазина «Колибри» очевидцы и позвонили в полицию.
Уже через некоторое время экипажи патрульной машины по горячим следам задержали предполагаемую убийцу. Ею оказазалась 36-летняя женщина из Молдовы.
Как сообщила Думская, что между иностранкой и погибшим произошла ссора. Женщина выхватила револьвер и выстрелила в обидчика. Тот скончался на месте от ран.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"Разорвало пополам": авто с компанией друзей превратилось в гору металла, кадры несчастья
ЧП на выступлении Русланы Писанки, звезда сообщила печальные новости: "Без операции не обойтись"
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
Ушла из жизни неподражаемая актриса кино: "Не смогла вынести потерю любимого"
На месте работала следственно-оперативная группа.
Личность погибшего уже установлена, это 21-летний одессит.
Тем временем предполагаемую убийцу поместили в СИЗО.
Напомним, что мужчина устроил расправу в магазине ради 20 тысяч, детали трагедии и кадры
Как сообщала Politeka, тело человека нашли посреди тротуара, кадры
Также Politeka писала, мужчина вступился за женщину и получил семь ножевых ранений: подробности резни