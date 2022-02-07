В Одессе нашли мертвого 21-летнего парня с пулевым ранением, его тело лежало возле магазина.

Убийство произошло посреди ночи на выходных на улице Чернышевского, сообщает издание « Думская » со ссылкой на источники в полиции.

Труп молодого парня нашли возле магазина «Колибри» очевидцы и позвонили в полицию.

Уже через некоторое время экипажи патрульной машины по горячим следам задержали предполагаемую убийцу. Ею оказазалась 36-летняя женщина из Молдовы.

Как сообщила Думская, что между иностранкой и погибшим произошла ссора. Женщина выхватила револьвер и выстрелила в обидчика. Тот скончался на месте от ран.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Личность погибшего уже установлена, это 21-летний одессит.

Тем временем предполагаемую убийцу поместили в СИЗО.

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