В Одессе на поселке Котовского пьяный мужчина решил трощить припаркованные во дворе автомобили.

Как сообщили в патрульной полиции , хулиган успел повредить боковые зеркала у четырех машин.

Инцидент произошел рано утром 7 февраля во дворе дома на улице Семена Палия.

Очевидцы вызвали стражей порядка и те по приезду сразу же задержали неадеквата и передали следователям для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, в элитном районе Одессы неадекватная девушка вломилась в чужую квартиру и забаррикадировалась в ней, на место вызвали полицейских. Женщину под «веществами» поймали охранники на 12 этаже, однако она начала убегать и оказалась на 10 этаже. Она постучала в дверь одной из квартир, и когда ей открыл ребенок, мгновенно ворвалась в жилье и устроила там погром.

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