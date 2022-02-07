В Одессе водитель устроил массовое ДТП с пострадавшим и сбежал с места аварии, за ним устроили погоню полицейские.

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Сообщается, что 6 февраля около 10 часов вечера мужчина совершил ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля: пежо, ВАЗ, смарт и опель.

После этого виновник аварии дал по газам и пытался скрыться с места происшествия. Его принялись догонять сотрудники патрульной полиции.

Копам удалось остановить водителя и задержать.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина не захотел выходить из машины, поэтому патрульные его выволокли из салона.

Отметим, что в пресс-службе ГУНП информацию об аварии пока не комментировали.

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