В Одессе произошло ДТП с пострадавшими, очевидцы показали первые кадры аварии.

Как сообщает Telegram-канал "Курс Одесса", жуткое ДТП произошло на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской.

По словам очевидцев, там столкнулись Jeep и Honda. От удара внедорожник влетел в светофор возле которого стояли пешеходы.

На кадрах видно, люди лежат на асфальте — им пытаются оказать помощь прохожие.

На месте происшествия уже работают спасатели и полицейские.. Водителя проверяют на алкогольное опьянение.

По предварительной информации, в ДТП пострадали по меньшей мере три человека.

Подробности уточняются.

Видео можно просмотреть здесь.

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