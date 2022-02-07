Как сообщает Telegram-канал "Курс Одесса", жуткое ДТП произошло на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской.
По словам очевидцев, там столкнулись Jeep и Honda. От удара внедорожник влетел в светофор возле которого стояли пешеходы.
На кадрах видно, люди лежат на асфальте — им пытаются оказать помощь прохожие.
На месте происшествия уже работают спасатели и полицейские.. Водителя проверяют на алкогольное опьянение.
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По предварительной информации, в ДТП пострадали по меньшей мере три человека.
Подробности уточняются.
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