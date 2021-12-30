Авария случилась в четверг 30 декабря, на углу улиц Грушевского и Парковой. Об этом местным
По словам очевидцев, мужчина, спешащий на троллейбус, выскочил на проезжую часть, когда для него горел красный сигнал светофора.
В это время по дороге двигался автомобиль BMW, который совершил наезд на пешехода. Свидетели говорят, что скорость иномарки была не меньше 90 км/ч.
Водитель и пассажир BMW погрузили пострадавшего в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. При этом пострадавший не мог самостоятельно встать и кричал на всю улицу, что у него болят ребра.
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Ранее мы писали, 30 декабря на трассе Киев-Одесса из-за гололеда водитель фуры не справился с управлением, в результате чего многотонный грузовой автомобиль слетел с дороги и перекинулся в кювет.
На место происшествия прибыли инспекторы полиции.
Напомним, что непогода вышла из-под контроля на Одесчине: авто пытаются вызволять из ловушек
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