В Одессе водитель на BMW на высокой скорости сбил пешехода, а потом погрузил его в машину и увез в неизвестном направлении.

Авария случилась в четверг 30 декабря, на углу улиц Грушевского и Парковой. Об этом местным СМИ рассказали свидетели ДТП.

По словам очевидцев, мужчина, спешащий на троллейбус, выскочил на проезжую часть, когда для него горел красный сигнал светофора.

В это время по дороге двигался автомобиль BMW, который совершил наезд на пешехода. Свидетели говорят, что скорость иномарки была не меньше 90 км/ч.

Водитель и пассажир BMW погрузили пострадавшего в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. При этом пострадавший не мог самостоятельно встать и кричал на всю улицу, что у него болят ребра.

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На место происшествия прибыли инспекторы полиции.

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