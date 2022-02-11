В Одесской области мужчина схватил пистолет и принялся стрелять в сторону отдыхающих, которые раньше него заняли бассейн, дело дошло до суда.

Как сообщили на сайте судебных решений, инцидент произошел в Кардамичевском лесу в районе Великой Михайловки

Мужчина отдыхал в компании одноклассников, которые распивали алкоголь.

В какой-то момент он затеял ссору отдыхающими, которые были с детьми.

Поводом стал бассейн, который другие люди заняли и уступать не захотели.

Дебошир схватил пистолет, несколько раз ударил одну из женщин, а также выстрелил из оружия в мужчину.

На суде хулиган покаялся и пояснил, что был сильно пьян и не понимал, что делал. Великомихайловский суд решил, что в качестве наказания за такие поступки достаточно года условно.

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