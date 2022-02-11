Как сообщили на
Мужчина отдыхал в компании одноклассников, которые распивали алкоголь.
В какой-то момент он затеял ссору отдыхающими, которые были с детьми.
Поводом стал бассейн, который другие люди заняли и уступать не захотели.
"Понаровская права про деревню": фото Аллы Пугачевой до пластики вызвало ажиотаж
В семье Кота праздник, судья "Україна має талант" поделился счастливой новостью: "Хочу поздравить с.."
Любимица Вакарчука Соловий назвала свой топ украинских артистов: нет ни Тины Кароль, ни Каменских
Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло
"Попросил снять видео": жизнь молодого украинца оборвалась на глазах у друга, детали трагедии
Дебошир схватил пистолет, несколько раз ударил одну из женщин, а также выстрелил из оружия в мужчину.
На суде хулиган покаялся и пояснил, что был сильно пьян и не понимал, что делал. Великомихайловский суд решил, что в качестве наказания за такие поступки достаточно года условно.
Напомним, что на Одесчине мужчина отомстил покойной теще, известно, как его наказали
Как сообщала Politeka, подросток расправился над школьницей, суд принял решение в Одесской области
Также Politeka писала, в Одесской области ветеран АТО вмешался в драку и избил девочку-подростка