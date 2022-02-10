ОБ этом сообщает
Зверское преступление было совершено в ноябре 2019 года, когда компания девушек и парней отдыхала за городом.
Установлено, что 15-летний подросток с 14-летней девочкой отошли от остальных друзей и нетрезвый парень напал на подругу: избил и начал душить, затем забрал телефон и сбежал.
Девушка скончалась на месте нападения.
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Суд признал молодого человека виновным в умышленном убийстве и разбойном нападении и приговорил к 15 годам тюрьмы.
Отметим, что речь идет об убийстве 14-летней Дарьи Дробот, котороую нашли мертвой в лесу недалеко от Одессы.
Напомним, всплыло имя убийцы 14-летней одесситки: «Активно употребляет наркотики …».
Как сообщала Politeka, убийца 14-летней Дарьи в Южном прервал молчание, всюду пятна крови: жуткие детали.
Также Politeka писала, что обезумевший мужчина устроил резню на Майдане, кадры с места.