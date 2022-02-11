Как сообщили на
Мужчина пришел на могилу бывшей тещи, которая умерла в 2017 году. Он разбил кулаками мраморную могильную плиту и вырвал цветы с клумбы.
В суде дебошир объяснил, что был очень рассержен на покойницу.
Вину свою он полностью признал, а также сообщил, что уже всё восстановил на могиле за что получил условный срок.
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Отмечается, что приговор мужчине вынес Коминтерновский районный суд.
"Соскучился по ней видно",
"Хорошей женщиной была при жизни)))",
"Скорбил сильно",
"Жесть какая", - пишут в сети.
Ранее мы писали, на одном из кладбищ Одесской области мужчина раскопал могилу своего начальника, чтобы убедиться, что он мертв.
Напомним, что ветеран АТО избил девушку под Одессой: вступился за жену
Как сообщала Politeka, в Одесской области работник раскопал могилу начальника, подробности
Также Politeka писала, детки надругались над могилой на одесском кладбище ради видео в Инстаграм