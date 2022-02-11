Как сообщили на сайте судебных реестров, инцидент случился в июне прошлого года в селе Новая Дофиновка Одесского района.

Мужчина пришел на могилу бывшей тещи, которая умерла в 2017 году. Он разбил кулаками мраморную могильную плиту и вырвал цветы с клумбы.

В суде дебошир объяснил, что был очень рассержен на покойницу.

Вину свою он полностью признал, а также сообщил, что уже всё восстановил на могиле за что получил условный срок.

Популярные статьи сейчас

"Понаровская права про деревню": фото Аллы Пугачевой до пластики вызвало ажиотаж

В семье Кота праздник, судья "Україна має талант" поделился счастливой новостью: "Хочу поздравить с.."

Юная фаворитка Олега Винника рассказала о пополнении в семье: "Как назовем?"

Звезда 1+1 Лидия Таран, у которой отключили воду и свет, нашла оригинальное решение: фото

Украинец прыгнул в пруд ради эффектных кадров и не выжил: в сети появилось видео
Показать еще

Суд

Отмечается, что приговор мужчине вынес Коминтерновский районный суд.

"Соскучился по ней видно",

"Хорошей женщиной была при жизни)))",

"Скорбил сильно",

"Жесть какая", - пишут в сети.

Ранее мы писали, на одном из кладбищ Одесской области мужчина раскопал могилу своего начальника, чтобы убедиться, что он мертв.

Напомним, что ветеран АТО избил девушку под Одессой: вступился за жену

Как сообщала Politeka, в Одесской области работник раскопал могилу начальника, подробности

Также Politeka писала, детки надругались над могилой на одесском кладбище ради видео в Инстаграм