В Одесской области мужчина разбил кулаками надгробие на могиле своей тещи, суд вынес приговор дебоширу.

Как сообщили на сайте судебных реестров, инцидент случился в июне прошлого года в селе Новая Дофиновка Одесского района.

Мужчина пришел на могилу бывшей тещи, которая умерла в 2017 году. Он разбил кулаками мраморную могильную плиту и вырвал цветы с клумбы.

В суде дебошир объяснил, что был очень рассержен на покойницу.

Вину свою он полностью признал, а также сообщил, что уже всё восстановил на могиле за что получил условный срок.

Отмечается, что приговор мужчине вынес Коминтерновский районный суд.

"Соскучился по ней видно",

"Хорошей женщиной была при жизни)))",

"Скорбил сильно",

"Жесть какая", - пишут в сети.

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