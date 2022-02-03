Инцидент, который не укладывается в голове случился летом прошлого года в городе Татарбунары, сообщатся на
Спустя месяц после похорон работник решил удостоверится, что его начальник, которого он ненавидел всей душой, таки умер.
Для этого он разрыл могилу, разбил крышку гроба, посмотрел на лицо мертвого начальника, а потом закопал всё обратно, оставив перчатки.
О происшествии сообщили в полицию родственники.
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В суде обвиняемый извинился перед ними и раскаялся. Он получил условный срок 2 года.
Ранее мы писали, в четверг, 3 февраля, число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Одесской области за минувшие сутки, составило 2982 человека. Это рекордное значение на весь период пандемии в регионе.
Жертвами COVID-19 за сутки стали 14 человек. Общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 5748.
Число активных случаев COVID-19 Одесской области составляет 30 689 жителей.
Напомним, что детки осквернили могилы на одесском кладбище ради видео в Инстаграм
Как Politeka писала, одессит, потерявший мать из-за ковида, показал кадры с кладбища: "Могилы роют и ночью"
Также Politeka сообщала, мародеры активизировались на кладбище Одессы: появились кадры