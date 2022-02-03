На одном из кладбищ Одесской области мужчина раскопал могилу своего начальника, чтобы убедиться, что он мертв.

Инцидент, который не укладывается в голове случился летом прошлого года в городе Татарбунары, сообщатся на сайте судебных решений .

Спустя месяц после похорон работник решил удостоверится, что его начальник, которого он ненавидел всей душой, таки умер.

Для этого он разрыл могилу, разбил крышку гроба, посмотрел на лицо мертвого начальника, а потом закопал всё обратно, оставив перчатки.

О происшествии сообщили в полицию родственники.

В суде обвиняемый извинился перед ними и раскаялся. Он получил условный срок 2 года.

Ранее мы писали, в четверг, 3 февраля, число случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных в Одесской области за минувшие сутки, составило 2982 человека. Это рекордное значение на весь период пандемии в регионе.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 14 человек. Общее число летальных исходов из-за коронавируса достигло 5748.

Число активных случаев COVID-19 Одесской области составляет 30 689 жителей.

Напомним, что детки осквернили могилы на одесском кладбище ради видео в Инстаграм

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