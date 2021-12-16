Несколько подростков посреди ночи устроили шабаш на кладбище, снимали все это на видео и выложили запись на свои страницы в Инстаграм. Один из парней поглумился над памятником, справив на него нужду со своей подругой, а потом внезапно попросил прощения за это.
Соответствующее видео опубликовал
На обнародованных подростками кадрах видно, что они гуляют по кладбищу и ведут себя неприлично. Несовершеннолетние курят на камеру, матерятся, по всей вероятности, распивают алкогольные напитки.
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Примечательно то, что через несколько часов после публикации все видео из соцмерж исчезли. А девушка даже удалила свой профиль из соцсетей.
В комментариях под публикацией некоторые одессситы узнали подростков, они утверждают, что дети учатся в школе №94.
Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".
Как Politeka писала, что малолетние вандалы устроили погром на кладбище, фото: "До чего дожились...."
Также Politeka сообщала, мародеры активизировались на одесском кладбище: кадры: "Остались разбросанные камни"