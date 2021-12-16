Несколько подростков посреди ночи устроили шабаш на кладбище, снимали все это на видео и выложили запись на свои страницы в Инстаграм. Один из парней поглумился над памятником, справив на него нужду со своей подругой, а потом внезапно попросил прощения за это.

Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Х. Одесса", пишет Politeka.net (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

На обнародованных подростками кадрах видно, что они гуляют по кладбищу и ведут себя неприлично. Несовершеннолетние курят на камеру, матерятся, по всей вероятности, распивают алкогольные напитки.

Примечательно то, что через несколько часов после публикации все видео из соцмерж исчезли. А девушка даже удалила свой профиль из соцсетей.

В комментариях под публикацией некоторые одессситы узнали подростков, они утверждают, что дети учатся в школе №94.

Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".

Как Politeka писала, что малолетние вандалы устроили погром на кладбище, фото: "До чего дожились...."

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