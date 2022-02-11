В Одессе маршрутка, перевозившая пассажиров во время движения, потеряла бензобак.

Происшествие случилось в пятницу, 11 февраля на улице Пушкинской. Кадры попали в объектив камер очевидцев, сообщает местный телеграм-канал.

«У маршрутки прямо на ходу отвалился бензобак. Пассажиры в шоке, как обычно», - говорится в публикации.

На видео мужчина, по всей видимости, он является водителем, говорит, что потекла соляра.

Как известно, одесские маршрутки далеко не самым комфорнтный вид транспорта. А всё потому, что маршрутки старые, работают в городе по 10-15 лет и металл на них очень износился, что приводит к частым авариям на дорогах.

Видео можно просмотреть здесь.

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