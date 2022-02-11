Происшествие случилось в пятницу, 11 февраля на улице Пушкинской. Кадры попали в объектив камер очевидцев, сообщает местный
«У маршрутки прямо на ходу отвалился бензобак. Пассажиры в шоке, как обычно», - говорится в публикации.
На видео мужчина, по всей видимости, он является водителем, говорит, что потекла соляра.
Как известно, одесские маршрутки далеко не самым комфорнтный вид транспорта. А всё потому, что маршрутки старые, работают в городе по 10-15 лет и металл на них очень износился, что приводит к частым авариям на дорогах.
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Видео можно просмотреть
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
Как сообщала Politeka, эпичное ДТП под Одессой попало на видео: авто развернуло несколько раз
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